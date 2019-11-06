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إصابة "ترزي" في مشاجرة حامية على يد شقيقه بسبب خلافات مالية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:07 م
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ارشيفية
ارشيفية
أيمن يحيي
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شهدت مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، مشاجرة بين شقيقين، حيث أصيب ترزى بجرح نافذ في الراس والبطن، إثر مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب الخلاف بينهما على مبلغ مالى وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، وحرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، أخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بين شقيقين بشارع الشيخ صالح بدائرة مركز كفر الزيات، فأمر بانتقال قوة من ضباط المباحث لمعرفة أسباب المشاجرة.

وانتقل الرائد هادى سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، على رأس قوة ضمت عددًا من الضباط والأفراد ومعاونيه، إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين "محمد ف."، 48 عامًا، مصاب بجرح نافذ في البطن والفخد، وشقيقه "محمود"، 39 عامًا، بسبب معاتبة الجاني لشقيقه بسبب الخلاف على مبلغ مالى وجميعهم يقيمون في منزل واحد.

ودلت التحريات التي أجراها رئيس المباحث ومعاونيه، أن الجاني عاتب شقيقه بسبب الخلاف على مبلغ مالي، وتطور الأمر إلى مشادة كبيرة استُخدمت فيها العصا والشوم والسكاكين، ما أدى لضرب الجاني شقيقه بـ"سكينة في بطنه " وقام الاخر بطعنه في الصدر، وحرر محضر حمل رقم 33353، وأخطرت النيابة العامة.
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مصر مشاجرة ترزي اخبار

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