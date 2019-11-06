فتاة العياط تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

روت أميرة أحمد، والمعروفة إعلاميا بـ فتاة العياط، تفاصيل قتلها شابا اتهمته بمحاولة اغتصابها، مشيرة إلى أن الشاب الذي استدرجها يوم الحادث سبق له أن طلب يدها للزواج، ولكن والدها رفض.



وأشارت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، إلى أنها كانت خائفة من القتيل، مضيفة: "كنت في الجبل وخفت منه، وضربته بالسكين عشان كان عايز حاجات وحشة".



وأضافت أن كل ما كانت تفكر فيه أثناء حبسها هو كيف ستعود لأسرتها، لافتة إلى أنها بعد خروجها من الحبس لم تتحدث عن الواقعة مع شقيقاتها، متابعة باكية: "غلط اني طلعت من بيتنا من غير ما أسمع كلام بابا".



ووجهت فتاة العياط رسالة إلى الفتيات، قائلة: "بقول للبنات خلوا بالكم من نفسكم، ولا تثقوا في أحد بسهولة، وفتحوا عنيكم".

