تعليق ناري من أيمن عطاالله على قرار وقف البناء بحدائق الأهرام (فيديو)

قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إن قرار محافظ الجيزة الصادر في شهر سبتمبر الماضي بإيقاف البناء في منطقة حدائق الأهرام، يمثل تعطيل للكثير من الاستثمارات لدى بعض الأشخاص.



وأضاف عطا الله، خلال تقديمه برنامجه "الأفوكاتو"، المذاع علي قناة "القاهرة والناس 2"، مساء الأربعاء، أن هناك جمعية تعاونية إسكانية اشترت أكثر من 500 قطعة أرض لم تبنى عليها حتي الآن بسبب هذا القرار مما سيتسبب في تأجيل بناء الطرق وإدخال المرافق بشكل كامل.



ونوه إلى أن قرار المحافظ جاء عكس قرار الهيئة العامة للتعاونيات الذي ينص على إلزام صاحب الأرض بالبناء وان لم يقوم بالبناء تسحب منه قطعة الأرض وفقا للقانون، مع مهلة 3 أشهر للبناء أيضا، مطالبا بحل المشكلة.

