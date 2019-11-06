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قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قبل بدء نوّة المكنسة، النوة الأعنف على مدينة البحر الأحمر، التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية في منتصف شهر نوفمبر الجارى، تأهبت المحافظة للنوة بنشر سيارات الصرف الصحى فى شوارع المدينة الساحلية، لتنظيف الشنايش والتخلص من كافة المخالفات التى تعيق تصريف الأمطار، فضلًا عن تنظيف محطات الرفع من كافة المخلفات الصلبة وتغطية أعمدة الإنارة بالشوارع.

وقام مجلس مدينة الغردقة بشن حملات لتغطية أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والجانبة تجنبا حدوث اي مشاكل، وأيضا تغطية الكابلات الكهربائية بدفنها بطرق أمنه.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، على استمرار حملة تغطية الكابلات الكهربائية في جميع شوارع المدينة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

وكانت أعلنت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق بالمحافظة، قد تكون غزيرة على مدن جنوب المحافظة، منها "مدينة مرسى علم - الشلاتين - حلايب"، اعتبارًا من غد الخميس ولمدة 72 ساعة مقبلة.

من جانبها أصدرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

وأكدت نائب محافظ البحر الأحمر على رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة وتشكيل فرق الانتشار السريع في مدن البحر الأحمر مع تشكيل غرفة عمليات بمقر الديوان العام وربطها بجميع غرف عمليات المدن.
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
قبل حلول نوة "المكنسة": البحر الأحمر تتأهب لمواجهة "الموجه (صور)
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مكنسة مصر البحر الاحمر اخبار

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