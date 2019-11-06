عباس شراقي: لا أتوقع وصول مفاوضات سد النهضة في أمريكا لحل نهائي

وجه الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على رعايتها لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة أن المفاوضات بين الدول الثلاث وصلت إلى نفق مسدود مؤخرًا.



وتوقع "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج، مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، حدوث اتفاق أولي بين الدول الثلاث يدعو لاستمرار المفاوضات مرة أخرى، في ضوء اتفاق اعلان المبادئ، لافتًا إلى أن لا يتوقع أن تصل المفاوضات سد النهضة في أمريكا إلى حل نهائي، خاصة أن المجتمعين في أمريكا اليوم سياسيين وليسوا فنيين.



وأشار إلى أن مطالب مصر لا تتعلق فقط بمد فترة ملء سد النهضة، ولكنها تتعلق بإدارة سد النهضة، خاصة إن إثيوبيا تراجعت عن موقفها الفترة الأخيرة، وتحدثت بأن إدارة السد لن تدخل في المفاوضات.

