مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك للإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وقيد مهاجم أجنبي جديد في قائمة الفريق خلال الفترة القادمة، لقيادة هجوم الفريق والذي يعاني بشكل كبير.





واستقر نادي الزمالك على استعادة خدمات المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقيده في قائمة الفريق الأبيض لقيادة هجوم الفريق، وذلك سيكون علي حساب أحد لاعبي الفريق الأجانب، وأقرب المرشحين للخروج من قائمة الزمالك هو المغربي خالد بوطيب.





وانضم خالد بوطيب لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه رفقة الفارس الأبيض، كما تعرض لإصابات متكررة، وفشل في إقناع الأجهزة الفنية للفريق بمستواه وابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.





تراجع مستوي خالد بوطيب دفع إدارة الزمالك التفكير في ضم مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الشتوي، واستقرت الإدارة على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق.





وانتقل "كاسونجو" لصفوف الوداد المغربي مطلع الموسم الحالي ضمن صفقة المغربي محمد أوناجم المنتقل لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن لم يتم قيده في قائمة الوداد وفسخ الأخير التعاقد معه من طرف واحد ليصبح اللاعب غير مقيد بأي فريق مما دفعه لتقديم شكوي رسمية للفيفا ضد بطل المغرب.





من ناحية أخري قررت إدارة الزمالك تأجيل تدعيم مركز خط الوسط بسبب عدم وجود مكان بالقائمة.