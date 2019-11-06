ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب مباراة النصر ضد الفيصلي

استأنفت مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بلقائين مثيرين.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب مواجهات اليوم الأربعاء:-





مباراة النصر ضد الفيصلي

حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "بالملز"، في لقاء مؤجل من الإسبوع السادس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وافتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف اللقاء لصالح النصر بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيصلي، عند الدقيقة 11، وأحرز جوليانو دي باولا الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الفيصلي عند الدقيقة 29، ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة فوز النصر على الفيصلي بهدفين نظيفين.





وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 20 نقطة، ليصعد إلى صدارة دوري المحترفين، بأفضلية المواجهات المباشرة مع الهلال، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة، في المركز الرابع.





مباراة التعاون ضد الرائد

فاز الفريق الأول للكرة بنادي التعاون على غريمه التقليدي الرائد، بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة بدوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وافتتح العليان أهداف اللقاء لصالح التعاون في الدقيقة الثانية بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الرائد.





وأحرز عبدالمجيد السواط الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعه في مرمى الرائد عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني اشتباكات وتدخلات عنيفة بين الفريقين، ليشهر حكم اللقاء 4 بطاقات صفراء للطرفين إلى جانب طرد العليان لاعب التعاون عند الدقيقة 72.





كما ألغى حكم اللقاء هدف ياسين برناوي عند الدقيقة 75، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار" التي بينت ارتكاب تاوامبا مخالفة قبل تسجيل الهدف، فيما احتسب الحكم رحلة جزاء لصالح التعاون لتعرض أميسي لعرقلة داخل منطقة الجزاء.





وسجل هيلدون الهدف ثالث للتعاون، عند الدقيقة 88 احتفاليته بارتداءه قناع خاص به، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب احتفاله بارتداء قناع عقب احراز الهدف.





وبهذا الفوز ارتفع التعاون إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع.





ونرصد هنا ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر على الفيصلي:-

1- النصر برصيد 20 نقطة

2- الهلال برصيد 20 نقطة

3- الأهلي برصيد 17 نقطة

4- الفيصلي برصيد 17 نقطة

5- التعاون برصيد 16 نقطة

6- الشباب برصيد 15 نقطة

7- الوحدة برصيد 15 نقاط

8- الحزم برصيد 14 نقاط

9- الرائد برصيد 11 نقاط

10- أبها برصيد 11 نقاط

11- الاتفاق برصيد 10 نقاط

12- الفيحاء برصيد 10 نقاط

13- الاتحاد برصيد 9 نقط

14- العدالة برصيد 8 نقاط

15- الفتح برصيد 5 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط