تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء

أعلنت جامعة المنصورة عن ختام قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية المُتكاملة جسور الخير 6 فعالياتها مساء اليوم بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.



وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على أهالي المدينة، ولاقت إقبالا كبيرا بين الأهالي.



وأكد الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة أنه تم توقيع الكشف على 1584 حالة من أهالي المدينة والمناطق والوديان المُحيطة بها في مُختلف التخصصات الطبية خلال فترة عمل القافلة بالمدينة.



وقامت الحملة بصرف العلاج لجميع الحالات من صيدلية القافلة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 7 عمليات جراحية، وكذلك تحويل 23 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.



وقام أعضاء القافلة من المتخصصين في مجال التمريض بتنظيم ندوة توعوية صباح اليوم بمدرسة التمريض حول الإسعافات الأولية وتدريب الطلاب على كيفية فتح الممر الهوائي والتعامل مع النزيف والجروح والكسور وطرق عمل الجبائر ودعم الحياة الأساسي BLS.



وأسفرت جهود القافلة في مجال الطب البيطري عن إجراء الفحوصات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي البيطري على الحيوانات والطيور بإجمالي 1050 رأس من الأغنام والماعز، و460 من الجمال، و250 طائر، و50 من الخيول، و5 حيوانات أليفة، وذلك على مدار أيام عمل القافلة بالمدينة.



ومن جانبه أثنى الدكتور محمود المليجي على الجهود المبذولة من قبل الأطباء والصيادلة والتمريض والفريق الإداري المُشاركين بالقافلة في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني.



وأكد "المليجي" على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.



يذكر أن قافلة جسور الخير 6 انطلقت السبت الماضي تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة؛ لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المُتكاملة في مجالي الطب البشري والبيطري خلال الفترة من 2 – 6 نوفمبر الجاري.