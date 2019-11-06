Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلنت جامعة المنصورة عن ختام قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية المُتكاملة جسور الخير 6 فعالياتها مساء اليوم بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على أهالي المدينة، ولاقت إقبالا كبيرا بين الأهالي.

وأكد الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة أنه تم توقيع الكشف على 1584 حالة من أهالي المدينة والمناطق والوديان المُحيطة بها في مُختلف التخصصات الطبية خلال فترة عمل القافلة بالمدينة.

وقامت الحملة بصرف العلاج لجميع الحالات من صيدلية القافلة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 7 عمليات جراحية، وكذلك تحويل 23 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

وقام أعضاء القافلة من المتخصصين في مجال التمريض بتنظيم ندوة توعوية صباح اليوم بمدرسة التمريض حول الإسعافات الأولية وتدريب الطلاب على كيفية فتح الممر الهوائي والتعامل مع النزيف والجروح والكسور وطرق عمل الجبائر ودعم الحياة الأساسي BLS.

وأسفرت جهود القافلة في مجال الطب البيطري عن إجراء الفحوصات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي البيطري على الحيوانات والطيور بإجمالي 1050 رأس من الأغنام والماعز، و460 من الجمال، و250 طائر، و50 من الخيول، و5 حيوانات أليفة، وذلك على مدار أيام عمل القافلة بالمدينة.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمود المليجي على الجهود المبذولة من قبل الأطباء والصيادلة والتمريض والفريق الإداري المُشاركين بالقافلة في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني.

وأكد "المليجي" على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.

يذكر أن قافلة جسور الخير 6 انطلقت السبت الماضي تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة؛ لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المُتكاملة في مجالي الطب البشري والبيطري خلال الفترة من 2 – 6 نوفمبر الجاري.
تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء
تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء
تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء
تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء
تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء
تفاصيل ختام قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٦ في جنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قافلة جامعة المنصورة اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ يوم

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ يوم

ميسي يختار بديل فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ يوم

انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور الخير 2 لطور سيناء ورأس سدر

استعدادات بجامعة المنصورة لانطلاق القافلة الطبية المتكاملة "جسور الخير 3"

ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الطبية "جسور الخير 3"

جامعة المنصورة تنهى استعدادتها لانطلاق القافلة الطبية والبيطرية المتكاملة "جسور الخير4"

مدير "الفني لجسور الخير": نجاح كبير لفعاليات أول أيام قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية بطور سيناء

فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة المُتكاملة (جسور الخير 5) بسانت كاترين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

08:47 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status