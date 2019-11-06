Advertisements
Advertisements
Advertisements

مراد وهبة: التعليم والثقافة والإعلام خارج الملعب بالنسبة لقضية بناء الإنسان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:31 م
Advertisements
مراد وهبة
مراد وهبة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن النخبة في مصر ما زالت رافضة الدخول في تطوير الحضارة، موضحا أن النخبة تفضل أن تكتب وتتحدث، ولكن لا بد من وجود تيار تنويري، بحيث تنشغل بتشكيل رأي عام.

وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أنه مطلوب من المثقف أن يتلاحم مع آخرين في إطار عمل تيار تنويري، والذي بدوره سيساهم في تطوير الإنسان المصري، وتجديد الخطاب الديني.

ورأى "وهبة"، أن مؤسسات الإعلام والثقافة والتعليم في مصر لا تشارك في عملية بناء الإنسان المصري، معلقا: "دول خارج الملعب بالنسبة لتناول قضيتي بناء الإنسان، وتجديد الخطاب الديني"، منوها إلى أنه على النخبة أن تقبل التحدي وتحدث تغيير جذري للثقافة المصرية، والخطاب الديني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مراد وهبة عمرو عبدالحميد توك شو النخبة أخبار مصر

أخبار تهمك

أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون

منذ ساعة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ ساعة و نصف

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ يوم

ميسي يختار بديل فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ يوم

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ يوم

انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مراد وهبة: محمد بن سلمان يقود ثورة فكرية في السعودية

مراد وهبة يكشف كيفية تأثير الإخوان على الأفراد

مراد وهبة: العقاد أحرج الإسلام بهذا الوصف (فيديو)

مراد وهبة: السيسي أنقذ كوكب الأرض بالتخلص من جماعة الإخوان (فيديو)

مراد وهبة: العقاد كان متعصبا وعنيفا.. والتفكير فريضة إنسانية (فيديو)

مراد وهبة: الخلافة الإسلامية تعني أن من يحكم يمثل الله على الأرض (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

08:47 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status