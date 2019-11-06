مراد وهبة: التعليم والثقافة والإعلام خارج الملعب بالنسبة لقضية بناء الإنسان

قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن النخبة في مصر ما زالت رافضة الدخول في تطوير الحضارة، موضحا أن النخبة تفضل أن تكتب وتتحدث، ولكن لا بد من وجود تيار تنويري، بحيث تنشغل بتشكيل رأي عام.



وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أنه مطلوب من المثقف أن يتلاحم مع آخرين في إطار عمل تيار تنويري، والذي بدوره سيساهم في تطوير الإنسان المصري، وتجديد الخطاب الديني.



ورأى "وهبة"، أن مؤسسات الإعلام والثقافة والتعليم في مصر لا تشارك في عملية بناء الإنسان المصري، معلقا: "دول خارج الملعب بالنسبة لتناول قضيتي بناء الإنسان، وتجديد الخطاب الديني"، منوها إلى أنه على النخبة أن تقبل التحدي وتحدث تغيير جذري للثقافة المصرية، والخطاب الديني.

