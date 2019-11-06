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رئيس حزب الوفد: المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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ندوة حزب الوفد
ندوة حزب الوفد
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن المياه تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا بقول الله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، موضحا أن الحضارات المصرية منذ 7 آلاف عام ما هو مستغل من الأرض 4 % الشريط الموازي لنهر النيل.

وأشار "أبو شقة"، إلى أن بناء سد النهضة مسألة يحكمها القانون الدولي، مؤكدا: أنه لا بد أن نكون أمام حلول مقترحة من خلال فن إدارة الأزمات، الذي يتضمن توقع الأزمات قبل حدوثها والعمل على حلها. 

ووجه رئيس الوفد التحية للدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، بما سيثري الجلسة من معلومات الكل في حاجة ماسة وضرورية لان يكون على علم بها وهي مشكلة المياه

كما دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى غزو الصحراء واستغلالها لزيادة الرقعة السكانية والزراعية، خاصة وأن مصر لديها مساحات صحراوية كبيرة ويمكن تحويلها بأسلوب علمي وفني لأن العشوائيات انتهت واندثرت.

واقترح "أبو شقة" إسناد المساحات الشاسعة في الصحراء إلى شركة متخصصة تجري بحث للتربة ومعرفة كيفية استغلالها على أسس علمية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائي المصري والفرص المتاحة لمصر وشعبها"، بحضور الدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة.
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الكلمات المفتاحية

موت مصر سد النهضة حياه حزب الوفد المياه

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