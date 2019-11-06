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خالد أبوبكر لـ وزيرة الصحة: "غيري المتحدثين باسمك" (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:23 م
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بسرعة استجابة مجلس الوزراء لتقديم العلاج لطفل يدعى مالك، حيث تم حجزه في مستشفى أبو الريش الياباني، موضحا أن التحرك كان سريع وإيجابي.

وانتقد "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، وزارة الصحة قائلا: "يبدو أن هناك مشكلة ما للعاملين بالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إما أن تغير وزيرة الصحة المتحدثين باسمها إعلاميا، إما أن تولي اهتمام أكبر للإعلام أسوة بمجلس الوزراء".

وأضاف أنه في حال سرعة تعامل رئيس الوزراء مع الحالة، فإن الأحرى أن تكون وزيرة الصحة على نفس المستوى وأكثر، متابعة: "كان عشمنا أن وزيرة الصحة تتجاوب مع المشكلة"، حيث أن صحة المواطن يجب أن يكون على رأس أولوياتها.
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