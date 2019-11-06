النقراشي: مصر ستصبح ممر ومنطقة ربط للطاقة القادمة من السعودية لأوروبا (فيديو)

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، إن مصر ستصبح ممر ومنطقة ربط للطاقة القادمة من السعودية لدول أوروبا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك هذا الأمر في بداية حكمه، ولذلك كان على اتصال بقبرص واليونان.



وأضاف "النقراشي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي كان حريص على ترسيم الحدود المصرية البحرية حتى لا تحدث مشكلات.



ولفت خبير الطاقة العالمي، إلى أن محطة سيمنز في منطقة البرلس بشمال الدلتا التي تعمل بالغاز الهدف منها توصيل الكهرباء إلى قبرص ثم اليونان بعدها دول أوروبا، مؤكدًا أنها خطة استراتيجية للمستقبل.



ونوه إلى أن هناك خط كهرباء آخر يصل بين مصر والسعودية الهدف منه نقل فائض الكهرباء بالسعودية إلى أوروبا عن طريق مصر.

