Advertisements
Advertisements
Advertisements

النقراشي: مصر ستصبح ممر ومنطقة ربط للطاقة القادمة من السعودية لأوروبا (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:51 م
Advertisements
الدكتور هاني النقراشي
الدكتور هاني النقراشي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، إن مصر ستصبح ممر ومنطقة ربط للطاقة القادمة من السعودية لدول أوروبا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك هذا الأمر في بداية حكمه، ولذلك كان على اتصال بقبرص واليونان.

وأضاف "النقراشي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي كان حريص على ترسيم الحدود المصرية البحرية حتى لا تحدث مشكلات.

ولفت خبير الطاقة العالمي، إلى أن محطة سيمنز في منطقة البرلس بشمال الدلتا التي تعمل بالغاز الهدف منها توصيل الكهرباء إلى قبرص ثم اليونان بعدها دول أوروبا، مؤكدًا أنها خطة استراتيجية للمستقبل.

ونوه إلى أن هناك خط كهرباء آخر يصل بين مصر والسعودية الهدف منه نقل فائض الكهرباء بالسعودية إلى أوروبا عن طريق مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز الطاقة طاقة صدي البلد توك شو الدكتور هاني النقراشي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 6 ساعات

نقل فنانة شهير إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 22 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف MATCH مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر dawriplusksa يلا شووت PLUS رابط ماتش النصر العالمي جودة متعددةLIVE

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبير طاقة: مصر ستصبح منطقة محورية للربط بين 3 قارات كهربائيًا (فيديو)

رئيس القابضة للكهرباء يترأس وفد مصر في مؤتمر الربط العالمي للطاقة بالصين

أيمن سمير: نحن في مرحلة جني ثمار الاتفاقيات بين مصر واليونان وقبرص

السيسي يستقبل وزير خارجية قبرص السابق ورئيس شركة ربط كهربائي‎

"سمير": الربط الكهربائي بين مصر وقبرص يأتي في إطار التحول لمركز إقليمي للطاقة

خبير: الحديث عن مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ليس "مُجرد كلام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

نقل فنانة شهير إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status