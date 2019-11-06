داعية إسلامي: مواجهة وسوسة النفس هي الجهاد الأكبر (فيديو)

قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إن النفس توسوس للإنسان، وإبليس أيضا يوسوس، لكن وسوسة النفس أشد على الإنسان من وسوسة إبليس، لأن الذي تولى حفظنا من إبليس هو الله عز وجل، وبمجرد الاستعاذة بالله من الشيطان، يتم وقف الوسوسة على الفور.



وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن مواجهة وسوسة النفس هي الجهاد الأكبر، معقبًا: "جهاد النفس أكبر من جهاد الشيطان وجهاد الحرب، لأن النفس دائمًا لا تهمد ولا تستريح، وإذا لم نشغلها بالحق، شغلتنا بالباطل".



ولفت إلى أن النفس مثال الدابة إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك هي قتلتك، لافتَا إلى أن الشيطان يوسوس الإنسان في ذنوب متنوعة، ولكن النفس توسوس في شيء معين، وتستمر عليه، معقبًا: "إن تنوعت الذنوب فاعلم أنها من إبليس، وإن استمرت على نوع معين، فاعلم أنها من النفس".

