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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة يوفنتوس YOUYUBE

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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بوابة الفجر
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كورة جول يقدم لكم الفجر الرياضي، مباراة فريق يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، KORA GAOL بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحل لوكومتيف موسكو الروسي ضيفا على يوفنتوس الإيطالي، كورة ستار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري بالجولة الرابعة KORA STAR، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب يوفنتوس مباراة الفريق ضد لوكومتيف موسكو الروسي في مشوار التأهل للدور المقبل من البطولة الساعي لتحقيقها هذا الموسم، شاهد كورة أونلاين بث مباشر مباراة قوية بين يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE.

موعد مباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا
وتقام مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد لوكومتيف موسكو الروسي ضمن مباريات الجولة الرابعه، في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا
جول العرب حيث سيتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، GOALEL3ARB بث مباشر مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، بدوري أبطال أوروبا.

يلا شووت حيث يسعى فريق السيدة العجوز بقيادة ماوريسيو ساري، لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، YALLA SHOOT شاهد يوفنتوس الإيطالي يستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

كورة حصري ويدخل يوفنتوس الإيطالي اللقاء متصدرا للمجموعة برصيد 7 نقا، متساويا مع أتليتكو مدريد الإسباني صاحب رصيد 7 نقاط أيضا ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتواجد لوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا برصيد 3 نقاط، وحل بايرن ليفركوزن الألماني في المركز الأخير بدون أي نقاط، KORA7ASRY متابعة حية لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا.

كورة بلس ويأمل فريق لوكومتيف الروسي، في تحقيق المفاجأة والعودة بانتصار يعيده إلى ركب المتنافسين لحجز البطاقة الثانية بالمجموعة للدور المقبل، تابع KORA PLUS مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي بالجولة الرابعة للتشامبيونز ليج.

ويمكنكم متابعة مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، بث مباشر وبدون أي إعلانات حصريا.
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