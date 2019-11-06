موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، لمتابعة مباراة نارية بين فريق الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.





وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.





ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الهلال وفريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.





فيما تقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا:-





تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.





أسعار وأماكن شراء تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-

ستطرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوروا، ابتداءً من غدا الخميس.

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا بين 50 و5000 ريال سعودي، مع تحديد عدد كبير من التذاكر لجماهير الفريق الياباني.





وفيما يلي أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا:-

-بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ريال.

-بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000 ريال.

-المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ريال.

-المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ريال.

-الموحدة الواجهة: 300 ريال.

-الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال.

-باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريال.





حكم مبارتي الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-

وأسند الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مهمه إدارة مباراة الهلال ضد أوراوا إلى الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما يدير لقاء الإياب؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو.





يذكر أن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.





مستوى فريق الهلال وأوراوا ريد قبل نهائي دوري أبطال آسيا:-

يعيش الهلال من حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيره، وذلك عقب تلقيه سلسلة من الخسائر متتالية، والتي بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي من إجمالي مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ثم تلقيه هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يسقك في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة، ليعود الزعيم لصحوته مجددا؛ بتحقيقه فوزا ثمينا أمام ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة، والتي تأهل على آثرها إلى دور ال23 من كأس خادم الحرمين الشريفين.





فيما يعاني فريق أوراوا ريد من سوء النتائج بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام ضيفه كاواساكي فرونتال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الياباني، لتستمر سلسلة الهزائم بعدما سقط الفريق الياباني أمام كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى، ليتواجد في المركز الحادي عشر، من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن مركز الهبوط.





تاريخ مواجهات الهلال ضد أوراوا:-

التقي فريق الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017.