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ريال مدريد يثير الرعب ويحدد سعر قنبلة الميركاتو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:21 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبد الرحمن السيد
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يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا لضم قنبلة الميركاتو، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن ريال مدريد يستعد لضم صقفة ثنائية من صفوف بوروسيا دورتدوند ستكون بمثابة قنبلة الميركاتو الصيفي القادم .

وأشارت، أن ريال مدريد يثير الكثير من الأخبار المروعة لعمالة الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح على أعتاب ضم النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني .

وأضافت، أن ريال مدريد لم يكتفي بضم قنبلة الميركاتو، حيث يخطط النادي الأبيض إلى استرجاع خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي، بعدما تألق مع الجراد الأصفر خلال فترة إعارته.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن عرض ريال مدريد لضم جادون سانشو قنبلة الميركاتو سيبلغ حوالي 116 مليون، بالإضافة إلى 14 أخرى كمتغيرات.

وأنهت، أن قنبلة الميركاتو ذو الـ19، أحد أبرز المستهدفين بقوة من جانب عمالة الكوكب خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بفضل سرعته وقدرته على التحكم في الكرة بصورة جيدة، ليكون متشابهًا إلى حد بعيد مع نظيره البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا.

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ريال مريد لاستضافة نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

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