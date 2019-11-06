تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع وفد الكنيسة الإنجيلية الألمانية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية مكون من ١٦ عضو في زيارة لهم لمصر، زاروا فيها العديد من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين من خلال بيت العائلة.



وقدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين، وأوضح أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة حيث إنها تحقق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن افتتاح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع والذي تنظمه أسقفية الشباب في الفترة من الخامس من نوفمبر وحتي الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وشارك في المعرض أكثر من ٤٠ دار نشر من الأديرة والأسقفيات العامة والمعاهد الدينية والإيبارشيات والكنائس والمكتبات القبطية الأرثوذكسية، وتحرص أسقفية الشباب على إقامة "معرض الكتاب" كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.