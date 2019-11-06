Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع وفد الكنيسة الإنجيلية الألمانية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:06 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
حازم رفعت
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية مكون من ١٦ عضو في زيارة لهم لمصر، زاروا فيها العديد من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين من خلال بيت العائلة.

وقدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين، وأوضح أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة حيث إنها تحقق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن افتتاح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع والذي تنظمه أسقفية الشباب في الفترة من الخامس من نوفمبر وحتي الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشارك في المعرض أكثر من ٤٠ دار نشر من الأديرة والأسقفيات العامة والمعاهد الدينية والإيبارشيات والكنائس والمكتبات القبطية الأرثوذكسية، وتحرص أسقفية الشباب على إقامة "معرض الكتاب" كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب القبطى الكاتدرائية البابا تواضروس الانجيلية الأقباط

أخبار تهمك

إقالة فالفيردي.. نتائج كارثية وأداء هزيل وفقدان هوية برشلونة

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 21 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

أعضاء ملتقى الشباب العالمي يزور الكاتدرائية المرقسية بالعياسية (صور)

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من رؤساء أديرة الرهبان بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية (صور)

البابا تواضروس يستقبل وفد اللجنة الإفريقية (صور)

البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

05:11 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status