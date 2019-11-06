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ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مباريات أمس الثلاثاء 5/11/2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:46 م
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ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا
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انتهت أمس الثلاثاء 5/11/2019، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 2019 - 2020، والتي شهدت مجموعة من المباريات المثيرة، وسنستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مباريات أمس الثلاثاء.

ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا 

- انتهت مباراة برشلونة × سلافيا براج بنتيجة  0-0

انتهت مباراة زينيت سان بطرسبرج × لايبزيج بنتيجة 1-0 

 انتهت مباراة بوروسيا دورتموند × انتر ميلان بنتيجة 3–2

وارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلي 7 نقاط وتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد انتر ميلان عند 4 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة.

انتهت مباراة ليفربول × جينك بنتيجة 2-1

انتهت مباراة نابولي × سالزبورج بنتيجة 1-1 

وارتفع رصيد نابولي إلي 8 نقاط يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ 9 نقاط، بينما وصل نادي سالزبورج للنقطة 4 بالمركز الثالث بالمجموعة.

انتهت مباراة تشيلسي × أياكس بنتيجة 4-4

انتهت مباراة ليون × بنفيكا بنتيجة 3-1

وارتفع رصيد ليون الفرنسي إلي 7 نقاط ويحتل المركز الثاني بمجموعته خلف لايبزيج المتصدر بـ 9 نقاط، بينما يتذيل بنفيكا الترتيب برصيد 3 نقاط.

انتهت مباراة فالنسيا × ليل بنتيجة 4-1

ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مباريات أمس:-

المجموعة الأولى: 

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتان.

4- جالاتا سراي نقطة وحيدة.

المجموعة الثانية: 

1- بايرن ميونخ 9 نقاط.

2- توتنهام 4 نقاط.

3- النجم الأحمر 3 نقاط.

4- أولومبياكوس نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة: 

1- مانشستر سيتي 9 نقاط.

2- دينامو زغرب 4 نقاط.

3- شاختار دونتسك 4 نقاط.

4- أتالانتا 0 نقاط.

المجموعة الرابعة:

1- يوفنتوس 7 نقاط.

2- أتليتكو مدريد 7 نقاط.

3- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.

4- باير ليفركوزن 0 نقاط.

المجموعة الخامسة: 

1- ليفربول 9 نقاط.

2- نابولي 7 نقاط.

3- سالزبورج 3 نقاط.

4- جينك نقطة وحيدة

المجموعة السادسة:

1- برشلونة 8 نقاط.

2- بروسيا دورتموند 7 نقاط.

3- إنتر ميلان 4 نقاط.

4- سلافيا براج نقطتان.

المجموعة السابعة: 

1- لايبزج 9 نقاط.

2- ليون 7 نقاط.

3- زينيت 4 نقاط.

4- بنفكيا 3 نقاط.

المجموعة الثامنة:

1- أياكس 7 نقاط.

2- تشيلسي 7 نقاط.

3- فالنسيا 7 نقاط.

4- ليل نقطة وحيدة.
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