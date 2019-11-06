Advertisements
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مباريات أمس الثلاثاء 5/11/2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:46 م
Advertisements
Advertisements
انتهت أمس الثلاثاء 5/11/2019، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 2019 - 2020، والتي شهدت مجموعة من المباريات المثيرة، وسنستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مباريات أمس الثلاثاء.
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا
- انتهت مباراة برشلونة × سلافيا براج بنتيجة 0-0
- انتهت مباراة زينيت سان بطرسبرج × لايبزيج بنتيجة 1-0
- انتهت مباراة بوروسيا دورتموند × انتر ميلان بنتيجة 3–2
وارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلي 7 نقاط وتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد انتر ميلان عند 4 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة.
- انتهت مباراة ليفربول × جينك بنتيجة 2-1
- انتهت مباراة نابولي × سالزبورج بنتيجة 1-1
وارتفع رصيد نابولي إلي 8 نقاط يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ 9 نقاط، بينما وصل نادي سالزبورج للنقطة 4 بالمركز الثالث بالمجموعة.
- انتهت مباراة تشيلسي × أياكس بنتيجة 4-4
- انتهت مباراة ليون × بنفيكا بنتيجة 3-1
وارتفع رصيد ليون الفرنسي إلي 7 نقاط ويحتل المركز الثاني بمجموعته خلف لايبزيج المتصدر بـ 9 نقاط، بينما يتذيل بنفيكا الترتيب برصيد 3 نقاط.
- انتهت مباراة فالنسيا × ليل بنتيجة 4-1
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء مباريات أمس:-
المجموعة الأولى:
1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.
2- ريال مدريد 4 نقاط.
3- كلوب بروج نقطتان.
4- جالاتا سراي نقطة وحيدة.
المجموعة الثانية:
1- بايرن ميونخ 9 نقاط.
2- توتنهام 4 نقاط.
3- النجم الأحمر 3 نقاط.
4- أولومبياكوس نقطة وحيدة.
المجموعة الثالثة:
1- مانشستر سيتي 9 نقاط.
2- دينامو زغرب 4 نقاط.
3- شاختار دونتسك 4 نقاط.
4- أتالانتا 0 نقاط.
المجموعة الرابعة:
1- يوفنتوس 7 نقاط.
2- أتليتكو مدريد 7 نقاط.
3- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.
4- باير ليفركوزن 0 نقاط.
المجموعة الخامسة:
1- ليفربول 9 نقاط.
2- نابولي 7 نقاط.
3- سالزبورج 3 نقاط.
4- جينك نقطة وحيدة
المجموعة السادسة:
1- برشلونة 8 نقاط.
2- بروسيا دورتموند 7 نقاط.
3- إنتر ميلان 4 نقاط.
4- سلافيا براج نقطتان.
المجموعة السابعة:
1- لايبزج 9 نقاط.
2- ليون 7 نقاط.
3- زينيت 4 نقاط.
4- بنفكيا 3 نقاط.
المجموعة الثامنة:
1- أياكس 7 نقاط.
2- تشيلسي 7 نقاط.
3- فالنسيا 7 نقاط.
4- ليل نقطة وحيدة.
Advertisements