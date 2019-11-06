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حجز 72 كلغ من القلوب البيضاء بجهة المرسى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:38 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز:

- حجز 01 طن من السكر المدعم و02 طن من الفارينة المدعمة و3000 لتر من المياه المعلبة بطريقة غير صحيحة بولاية نابل.

- حجز 339 كلغ من الخضر والغلال بولاية سوسة.

- حجز 2530 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية المنستير.

- حجز 7000 لتر من المياه مجهولة المصدر و856 لتر من الزيت المدعم و6800 كلغ من البصل و520 لتر من مادة "الجافال" بولاية بن عروس.

- حجز 1300 علبة سجائر و3420 بيضة بولاية منوبة.

- حجز 400 كلغ من الفلفل المرحي و467 علبة طماطم و661 علبة حليب مركز و1.5 طن من التوابل و175 كلغ من حبة الحلاوة و72 كلغ من القلوب البيضاء بجهة المرسى.

- حجز 1200 قطعة ملابس مستعملة و1055 كلغ من الخضر والغلال و690 علبة سجائر بولاية صفاقس.

- حجز 150 علبة بسكويت و209 علبة عصير و132 لتر من مواد التنظيف و67 كرسي و17 طاولة و30 كرة بلاستيكية و13 حمولة جرار معدات إنتصاب بولاية جندوبة.

- حجز 2864 علبة سجائر و350 كلغ من ورق التبغ المجفف و10 دراجات نارية و10 كلغ من المعسل و367 كلغ من الخضر والغلال و68 كرسي و03 طاولات و21 علبة حليب رُضع بولاية قابس.
 

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 234 عملية حجز.

- تحرير 34 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 10 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 17 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 23 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 72 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 167 مخالفة صحية.
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