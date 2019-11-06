عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجئة.. الملكة إليزابيث تعلن موقفها من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرّح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وافقت على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقرر النواب حل البرلمان وإعلانه رسميًا في منتصف ليلة الثلاثاء. حيث ضغطت كل من الحكومة والمعارضة من أجل الانتخابات الجديدة لتجنب الجمود خلال عملية الخروج القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وقد طالب مجلس الوزراء، مرارًا وتكرارًا، بإجراء اقتراع مبكر خلال أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأخيرة، حيث لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على صفقة تفاوض عليها رئيس الوزراء جونسون.

ومع ذلك، طلب حزب العمال المعارض من الكتلة تمديد آخر ورفض دعم اقتراع مفاجئ قبل أن يتم ذلك.

بعد سلسلة من المحادثات، طلبت لندن تأجيلًا جديدًا، مع تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يناير 2020.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" مع الملكة إليزابيث، اليوم الأربعاء، بمناسبة البداية الرسمية للحملة الانتخابية في 12 ديسمبر.

وصل جونسون إلى قصر باكنجهام للمطالبة رسميًا بإذن الملك بحل البرلمان.

ومع انطلاق الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر 2019، نزل كل من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وزعيم المعارضة العمالية "جيريمي كوربن" الى الميدان، كلّ يقدم نفسه على أنه الرجل المناسب لتسوية مأزق البريكست.

وكان رئيس الوزراء المحافظ أول من بادر الى الهجوم موجها رسالة إلى الزعيم العمالي طالبا منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

والمعروف أن البريكست لم يطبق بعد رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على التصويت لصالحه بنسبة 52% في استفتاء جرى عام 2016.

وجاء في الرسالة التي نشرها مكتبه "عندما سيختارون رئيس الوزراء المقبل يستحق الناخبون بأن تكون لديهم صورة واضحة عما سيفعله كل زعيم محتمل بشأن بريكست". وأضاف "لأشهر رفضتم القول أي +اتفاق+ تريدونه مع الاتحاد الأوروبي. آن الأوان لتوضيح وتفسير ما هو مشروعكم".

ودخلت الأحزاب السياسية في صلب الموضوع الثلاثاء عشية موعد حل البرلمان قبل خمسة أسابيع من انتخابات مبكرة يفترض أن تفضي إلى برلمان جديد تنبثق منه غالبية تحدد شكل بريكست.

واتهم كوربن جونسون بالسعي إلى "استغلال" بريكست لنسف حقوق العمال وفتح قطاع الصحة العام في بريطانيا أمام القطاع الخاص في إطار اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لندن جونسون بوريس جونسون بريطانيا الملكة اليزابيث البرلمان الاوروبي

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعة و 10 دقيقة

خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 18 ساعة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"بوريس جونسون".. خليفة الإنجليز الجديد.. الذي تحدى العالم بالبريكست

"ترامب" يشيد بـ جونسون" بعد قراره بتعطيل أعمال البرلمان

ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتمديد عمل البرلمان

جونسون: المعارضون يسعون لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تحرك برلماني قضائي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

"قانون جديد".. تصاعد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status