مدرب غانا "الأوليمبي" يتحدث عن التأهل من مجموعة مصر

أكد إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي جاهزية منتخب بلاده لخوض فعاليات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وتحتضن مصر البطولة بداية من بعد غد الجمعة حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب غانا في المجموعة الأولى رفقة مصر ومالي والكاميرون ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الأسود الكاميرونية يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.



وقال تانكو في تصريحات صحفية : " جاهزون لخوض فعاليات أمم إفريقيا وأثق أننا قادرون على التأهل للأولمبياد وصناهة الحدث في كان".



وأضاف : " اللاعبون يتمتعون بصفاء ذهني كبير من أجل المشاركة في البطولة وباتوا جاهزون لإسعاد الجماهير الغانية".