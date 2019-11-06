اسعار العملات مباشر اليوم الأربعاء 6-11-2019.. الجنيه يواصل رحلة صعوده في البنوك

اسعار العملات الاجنبية اليوم

أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.80 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع، و

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.70 جنيه للشراء، و 20.86 جنيه للبيع.