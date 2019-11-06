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اسعار العملات مباشر اليوم الأربعاء 6-11-2019.. الجنيه يواصل رحلة صعوده في البنوك
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:24 م
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استقرت اسعار العملات مباشر اليوم مقابل الجنيه المصري خلال منتضف التعاملات الاربعاء 6 نوفمبر، وكان سعر الريال السعودى شهد حالة من الارتفاع مقابل الجنيه المصري وتراجع الدولار مقابل الجنيه ولكن شهدت الأسعار اليوم حالة من الاستقرار في البنوك الحكومةي والحخاصة وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار العملات مباشر اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
تحركات اسعار العملات على المستوى العالمي
سجل سعر الدولار أمام اليورو نحو 1.1069 دولار بارتفاع قدره 0.5 بالمائة، وصعدت أسعار الدولار بأكثر من 0.5 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل مستوى 109.17 ين، فيما شهد سعر الدولار استقرارا أمام لجنيه الإسترليني عند 1.2890دولار.
اسعار العملات مباشر اليوم
اسعار العملات الاجنبية اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبى اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.80 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.70 جنيه للشراء، و 20.86 جنيه للبيع.
اسعار العملات العربية اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سعر 52.73جنيه للشراء، 53.32 جنيه للبيع.
اسعار العملات مباشر اليوم الاربعاء 6 نوفمبر
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0714
16.1983
يورو
17.8650
18.0077
جنيه إسترليني
20.7402
20.9104
فرنك سويسري
16.2108
16.3454
100 ين ياباني
14.7661
14.8854
ريال سعودي
4.2853
4.3195
دينار كويتي
52.8961
53.4192
درهم اماراتي
4.3750
4.3195
اليوان الصيني
2.2967
2.3157
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