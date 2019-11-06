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أجندة خارجية تتزعمها قطر تعمل على إعاقة المسار الوطني

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:43 م
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بوابة الفجر
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الكلمات المفتاحية

قطر إعاقة المسار الوطني أجندة خارجية

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