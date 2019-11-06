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رئيس الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى المولد النبوي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
حازم رفعت
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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقيته: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير". 

كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسادة وكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين.
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الكلمات المفتاحية

مولد النبوي رئيس الانجيلية اليوم الرئيس السيسي

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