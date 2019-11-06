في رسالة مزعومة إلى "زيلينسكي".. "ترامب" يعد بدعم "لا يتزعزع" لأوكرانيا

أضافت شهادة نُشرت مؤخرًا من سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، مزيدًا من الجدل حول التحقيق المستمر في مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزعم أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد تكون في الواقع تعتمد على التحقيق في تورط جو بايدن في الشؤون الداخلية للبلاد.





1- التحقيق مستمر في المساءلة

2- مايك مولفاني يتراجع

3- شهادة سوندلاند





وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالدعم "الثابت" للسيادة والسلامة الإقليمية الأوكرانية في مايو من هذا العام، بعد فوز فولوديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، كما أظهر رسالة نشرتها صحيفة "ديلي بيست".





وفي الرسالة، التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام من قِبل أحد كبار مساعدي الكونجرس، ولكن لم يتم التحقق منها من قبل واشنطن أو كييف، هنأ "ترامب"، "زيلينسكي"، ودعاه إلى البيت الأبيض، في محاولة لإظهار "التزام" أمريكا بمساعدة أوكرانيا.





وقال ترامب في الرسالة: "الولايات المتحدة وأوكرانيا شريكان ثابتان، يعملان معًا لتحقيق الرؤية المشتركة لأوكرانيا مستقرة ومزدهرة وديمقراطية مندمجة في المجتمع الأوروبي الأطلسي".





وأضاف "ترامب": "أن شراكتنا متأصلة في فكرة أن المواطنين الأحرار يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية واختيار مصيرهم والعيش في سلام".





وأردف: "كما قلت في خطاب النصر، فإن انتخابك يوضح أن الديمقراطية ممكنة في أي مكان في المنطقة السوفيتية السابقة. يجسد نجاح أوكرانيا انتصار الديمقراطية على عودة الاستبداد. إن دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لا يتزعزع".





التحقيق مستمر في المساءلة

يأتي نشر الرسالة في إطار التحقيق في قضية ضد دونالد ترامب الذي بدأ في 24 سبتمبر بعد شكوى العملاء الذين يزعمون أن الرئيس الأمريكي أساء استغلال سلطته بمحاولة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في تورط المنافس السياسي جو بايدن في الشؤون الداخلية لأوكرانيا في مقابل الحصول على مساعدات عسكرية.





ونفى بشدة هذه المزاعم دونالد ترامب، وكذلك نظيره الأوكراني الذي رفض الادعاءات بأنه "دفع" إلى أي شيء.





مايك مولفاني يتراجع

كما دخل رئيس أركان البيت الأبيض بالوكالة، مايك مولفاني، في المعركة في أكتوبر بعد أن اعترف علانية ثم نفى أن إدارة ترامب قررت حجب المساعدات عن أوكرانيا في خطوة مؤيدة للمطالبة بالتحقيق في تورط أوكرانيا المحتمل في القرصنة الديمقراطية خادم الحزب خلال انتخابات العام 2016.





وقال "مولفاني"، أيضًا، إن الرسالة المنشورة إلى "زيلينسكي" كانت مجرد "مجاملة" ولم تتم مناقشة أي محادثة "جادة" حول "لقاء فعلي" بين الزعيمين.





شهادة سوندلاند

في 5 نوفمبر، كشفت شهادة اليمين الدستورية لسفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، أن إدارة "ترامب" ستحجب المساعدات على الأرجح في غياب التحقيق المطلوب لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.





ومع ذلك، أشار "سوندلاند"، إلى أنه لا يعرف متى أو لماذا تم تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويفترض فقط أنه كان يمكن أن يكون هناك رابط للمساعدة العسكرية التي يتم حجبها.



