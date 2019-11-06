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مقتل شخصين اثنين أثناء تفريق قوات الأمن العراقية لمحتجين في كربلاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن متظاهر وطبيب اليوم الاربعاء أن متظاهرين عراقيين قتلا في اشتباكات متجددة في مدينة كربلاء، وهي نقطة اشتعال النار في اسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقالوا إن الاثنين قتلا في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بالقرب من مقر المقاطعة بالمدينة.

ولقد تحدثوا إلى وكالة أسوشيتيد بريس شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من العواقب.

وخرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة في العاصمة بغداد وعبر الجنوب، مطالبين بتغيير سياسي كاسح. ويشكو المحتجون من الفساد الواسع النطاق، ونقص فرص العمل، وسوء الخدمات الأساسية، مع انقطاع التيار الكهربائي بانتظام رغم احتياطيات البلاد النفطية الهائلة.

وركز المحتجون غضبهم على الأحزاب السياسية الشيعية والميليشيات، التي يرتبط العديد منها بعلاقات وثيقة مع إيران.

وعبر الجنوب، هاجموا مقر الحزب والميليشيات، وأشعلوا النار في بعضهم.

وفي كربلاء، هاجم المحتجون القنصلية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وألقوا قنابل حارقة على جدرانها. قتلت قوات الأمن ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابت عدة أشخاص آخرين أثناء تفريقهم للاحتجاج.

وقبل أيام، فتح رجال ملثمون يشتبه في صلتهم بقوات الأمن النار على مظاهرة في كربلاء، مما أدى إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل.

وفي بغداد، قال شاهد من رويترز أن قوات الأمن فتحت النار لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا على الجسر، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء. يبدو أنه لم تقع إصابات.

كان المتظاهرون قد أغلقوا جسر الشهداء منذ ظهر يوم الثلاثاء في إطار الجهود المبذولة لإيقاف البلاد.

ويحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تقع على الجانب الآخر، والتي تضم مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

وقتلت قوات الأمن بالرصاص 13 متظاهرًا على الأقل في غضون 24 ساعة حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مستغلة أسابيع من القيود النسبية لصالح محاولة القضاء على المعارضة.

وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط في الجنوب، قالت مصادر أمنية أن قوات الأمن فرقت اعتصامًا ليلًا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات. وكان المحتجون يخيمون أمام مبنى حكومة المقاطعة.

وأدانت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء أعمال العنف المميتة ضد المتظاهرين العزل، وحثت قادة العراق على الانخراط بشكل عاجل مع الآلاف الذين كانوا يحتجون.

وقالت في بيان: "نشجب قتل وخطف (متظاهرين) غير مسلحين وتهديدات لحرية التعبير ودورة العنف التي تحدث. يجب أن يكون العراقيون أحرار في اتخاذ قراراتهم بشأن مستقبل الأمة."

وقتلت قوات الأمن 269 متظاهرًا على الأقل في موجتين رئيسيتين من المظاهرات منذ أوائل أكتوبر. لقد وعد قادة العراق بالإصلاحات والانتخابات المبكرة، لكن العملية التي وضعوها قد تستغرق شهورًا، وتزايدت الاحتجاجات في الأيام الأخيرة.
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