"القوى العاملة": تعيين 176 شابا منهم 4 من متحدي الإعاقة بجنوب سيناء

عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 176 شابا، منهم 4 من متحدي الإعاقة، وذلك من إجمالي المسجلين بمكاتب التشغيل البالغ عددهم 687 شابا، فضلا عن إصدار 840 شهادة قياس المهارة، و400 ترخيص مزاولة الحرفة.



وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر محمد عبد الرحمن مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال الشهر الماضي بالتفتيش الدوري الليلي والنهاري على 292 منشأة، و7 حملات تفتيشية نهارية وليلية علي 18 منشأة، و14 حملة مراقبة مواعيد العمل علي 166 منشأة، وتم تحرير 70 محضر عمل، فضلا عن 13 محضر تراخيص.



كما تم التفتيش الدوري علي 29 منشأه فندقية وصناعية علي السلامة والصحة المهنية، وإعادة التفتيش علي 77 منشأة، و4 حملات تفتيشية، وأسفر التفتيش علي تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية لمخالفة قانون العمل، ومحضرين رخص.



وقال إنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ المسجلين بقاعدة البيانات 4434 عاملا، حيث تم صرف 229 ألفا و800 جنيه للرعاية الاجتماعية ومنحة الأعياد.



