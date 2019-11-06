كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد ميلاد المطران عطا الله حنا

هنأت كنيسة الروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بعيد ميلاده اليوم.





حيث صلى المطران عطا الله حنا، القداس الالهى صباح اليوم، في كاتدرائية مار يعقوب للروم الأرثوذكس في القدس القديمة، وبعد القداس أقيمت خدمة جنازة بطاركة المدينة المقدسة.





وبعد انتهاء الصلاة استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، معايدة من الكهنة والشعب في الكاتدرائية وذلك بمناسبة عيد ميلاده، وقاموا بتهنئته بعيد ميلاده، ضارعين إلى الرب الإله بأن يمنحه المعونة وان يمده بموفور الصحة والعافية والحياة المديدة ليواصل خدمته لكنيسته ووطنه وشعبه الفلسطيني.







