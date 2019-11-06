نادي ليفربول (Liverpool) يحقق فوزا مستحقا على جينك

حقق نادي ليفربول (Liverpool) فوزا مستحقا على نظيره جينك البلجيكي في المباراة التي كانت أمس الثلاثاء وانتهت بنتيجة 2/1، حيث سجل نادي ليفربول هدفين في شباك جينك في الجولة الرابعة من المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وصنع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفا رائعا، و في الدقيقة 39 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني، حيث سدد الكرة بعيدة عن المرمى.





وتوالت هجمات نادي ليفربول (Liverpool)، وتم تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عندما استلم صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى تشامبرلين في يسار حارس جينك البلجيكي.



وأضاع صلاح في الدقيقة 59 فرصة وكاد أن يسجل لهدف الثالث لنادي ليفربول ولكن وصلت الكرة لشباك جينك وكانت ضعيفة، فأخدها الحارس بسهولة.

نادي ليفربول فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات في آخر 24 مبراة خاضها، والخسارة الآخيرة لنادي ليفربول كانت بثلاثية بدون رد في عام 2014، من ريال مدريد





أهداف نادي ليفربول Liverpool





سجل فينالدوم في الدقيقة 14 هدفا من صنع محمد صلاح، وفي الشوط الأول وفي الدقيقة 41 سجل لاعب جينك البلجيكي هدف التعادل لتصبح النتيجة 1/1/، فم ييأس نادي ليفربول وأحرز لاعب النادي " تشامبرلين" هدفا لتتغير النتيجة تصبح 2/1 في الدقيقة 53 من عمر المباراة.





وبفوز نادي ليفربول وصل للنقطة التاسعة من 4 مباريات خاضها ليتصدر المجموعة رسميا .