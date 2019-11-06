فرصة زيدان الأخيرة في ريال مدريد









ويسعي ريال مدريد للبحث عن الثلاثة نقاط في مباراة اليوم لاسكات الانتقادات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية خاصة بعد التعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري.









وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار على جالطة سراي في مباراة الجولة الماضية بدوري الأبطال بهدف نظيف في الأراضي التركية سجله الألماني توني كروس لاعب الوسط.









وتعد مباراة اليوم بمثابة فرصة أخيرة أمام الفرنسي زين الدين زيدان والذي تعالت الأصوات ضده لإقالته من تدريبات الفريق بسبب هبوط المستوي والأداء في الفترة الماضية.









ويأمل عشاق ريال مدريد حصد الثلاثة نقاط اليوم للحفاظ على آمال التأهل خاصة بعد البداية السيئة في دور المجموعات بالهزيمة أمام فريق سان جيرمان بثلاثية نظيفة ثم التعادل مع فريق جينك في البرنابيو ولكن الانتصار الماضي أعاد الفريق من جديد للمنافسة على التأهل.









ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس خط الهجوم : رودريغو - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق جالطة سراي التركي مساء اليوم في ملعب البرنابيو ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.