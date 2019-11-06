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وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشارك فى مؤتمر تفعيل "التبادل التجارى للطاقة في الوطن العربي"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
محمد صلاح الحج
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فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتبادل الطاقة مع دول الجوار ، يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الجلسة الإفتتاحية "للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي" والمنعقد بالقاهرة خلال يومي 7،6 نوفمبر الجاري والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الأهمية الاستراتيجية لتبادل الطاقة الإقليمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية ، الفرص والتحديات التي تواجه التبادل التجاري للطاقة في المنطقة العربية ، الفرص والتحديات التي تواجه تبادل الكهرباء والغاز في العالم العربي ، التنمية المؤسسية ورؤية الدول فيما يتعلق بأسواق تبادل الطاقة.

هذا وسيتم أيضاً استعراض بعض الخبرات الدولية لتنمية أسواق الكهرباء عبر الحدود،الأسس الرئيسية للمؤسسات والتشريعات الخاصة بالتبادل الإقليمي للكهرباء ، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية لتحقيق النفع من أسواق تبادل الكهرباء.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء وممثلي وزارات وكبار مسئولين حكوميين في مجال الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء تبادل الطاقة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى وتحفيز التبادل الإقليمي للطاقة، وكذلك الوصول إلى إنشاء شراكات في مجالي تبادل الكهرباء والغاز الطبيعي، وسينضم إليهم خبراء وممثلون عن الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن منظمات دولية تعمل في مجال الطاقة.
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