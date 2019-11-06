اسعار الدولار اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر 2019.. الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه

اسعار العملات اليوم في مصر

تشهد اسعار العملات اليوم في مصر حالة من التباين مقابل الجنيه المصري وذلك استمرار لتباينها خلال تعاملات اليومين الماضيين حيث يشهد سعر الريال السعودي حالة من الارتفاع مقابل الجنيه المصري تزامنًا مع اقتراب عمرة المولد النبوى فيما شهد سعر وننشر اسعار العملات اليوم في مصر العربية والأجنبية على النحو التالي:

اسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.



