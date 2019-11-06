Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الدولار اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر 2019.. الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر
تشهد اسعار العملات اليوم في مصر حالة من التباين مقابل الجنيه المصري وذلك استمرار لتباينها خلال تعاملات اليومين الماضيين حيث يشهد سعر الريال السعودي حالة من الارتفاع مقابل الجنيه المصري تزامنًا مع اقتراب عمرة المولد النبوى فيما شهد سعر وننشر اسعار العملات اليوم في مصر العربية والأجنبية على النحو التالي:

 اسعار الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0714 جنيهًا للشراء 16.1983 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر 1 يورو  يساوي 17.8650 جنيهًا للشراء 17.9104 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع، وسجل فرنك سويسري 16.2108 جنيهًا للشراء 16.3454 جنيهًا للبيع، وسجل 100 ين ياباني 14.7661 جنيهًا للشراء 14.8854 جنيهًا للبيع.

 اسعار العملات العربية اليوم 

استقر سعر الريال سعودي 4.2853 جنيهًا للشراء 4.3195 جنيهًا للبيع، فيما سجل الدينار كويتي 52.8961 جنيهًا للشراء 53.4192 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4103 جنيهًا للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.2967 جنيهًا للشراء 2.3157 جنيهًا للبيع.

 البنوك المصرية

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0714

16.1983

يورو

17.8650

18.0077

جنيه إسترليني

20.7402

20.9104

فرنك سويسري

16.2108

16.3454

100 ين ياباني

14.7661

14.8854

ريال سعودي

4.2853

4.3195

دينار كويتي

52.8961

53.4192

درهم اماراتي

4.3750

4.3195

اليوان الصيني

2.2967

2.3157



Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار في العالم سعر الدولار على مستوى العالم سعر الدولار اليوم في مصر اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الان في مصر

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعة و 9 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

خبيرة تغذية تفجر مفاجأة حول تأثير كبسولة المعدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 10 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار العملات في البنوك اليوم الخميس 17-10-2019.. أداء مستقر للعملات الأجنبية

اسعار العملات اليوم في البنوك الأربعاء 23-10-2019.. الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه

اسعار العملات اليوم في مصر 24-10-2019.. هدوء نسبي مقابل الجنيه والريال السعودى يرتفع

أسعار العملات اليوم في مصر.. والجنيه المصري يحقق ارتفاعات قوية

اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 26-10-2019 .. وأداء متباين للعملات الأجنبية

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-10-2019.. والعملة المحلية تواصل الارتفاع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status