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اسعار الدولار اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر 2019.. الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
تشهد اسعار العملات اليوم في مصر حالة من التباين مقابل الجنيه المصري وذلك استمرار لتباينها خلال تعاملات اليومين الماضيين حيث يشهد سعر الريال السعودي حالة من الارتفاع مقابل الجنيه المصري تزامنًا مع اقتراب عمرة المولد النبوى فيما شهد سعر وننشر اسعار العملات اليوم في مصر العربية والأجنبية على النحو التالي:
اسعار الدولار اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0714 جنيهًا للشراء 16.1983 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر 1 يورو يساوي 17.8650 جنيهًا للشراء 17.9104 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع، وسجل فرنك سويسري 16.2108 جنيهًا للشراء 16.3454 جنيهًا للبيع، وسجل 100 ين ياباني 14.7661 جنيهًا للشراء 14.8854 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات العربية اليوم
استقر سعر الريال سعودي 4.2853 جنيهًا للشراء 4.3195 جنيهًا للبيع، فيما سجل الدينار كويتي 52.8961 جنيهًا للشراء 53.4192 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم اماراتى 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4103 جنيهًا للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.2967 جنيهًا للشراء 2.3157 جنيهًا للبيع.
البنوك المصرية
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0714
16.1983
يورو
17.8650
18.0077
جنيه إسترليني
20.7402
20.9104
فرنك سويسري
16.2108
16.3454
100 ين ياباني
14.7661
14.8854
ريال سعودي
4.2853
4.3195
دينار كويتي
52.8961
53.4192
درهم اماراتي
4.3750
4.3195
اليوان الصيني
2.2967
2.3157
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