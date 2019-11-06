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جدول مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد جالطا سراي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
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جدول مواعيد مباريات اليوم
جدول مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، تنطلق العديد من المباريات النارية اليوم الأربعاء الموافق 6 / 11 / 2019، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الرابعة"
بايرن ميونيخ الألماني x أولمبياكوس اليوناني، تقام المباراة في تمام 7:55 دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

لوكوموتيف موسكو x يوفنتوس الإيطالي،  تقام المباراة في تمام 7:55 دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

سرفينا زافيزدا x توتنهام الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

باير ليفركوزن الألماني x أتلتيكو مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

ريال مدريد الإسباني x جالطا سراي التركي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

باريس سان جيرمان الفرنسي x كلوب بروج الروماني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

أتالانتا الإيطالي x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

دينامو زغرب الكرواتي x شاختار الأوكراني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
فيتوريا جيماريش x أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الرائد x التعاون، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

النصر x الفيصلي، تقام المباراة في تمام 6:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
الوداد البيضاوي x اتحاد طنجه، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
هلال شابة x النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.


جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية
نواذيبو x الشرطة العراقي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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