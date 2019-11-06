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مقتل الرجل الثاني في أخطر التنظيمات الإرهابية بمالي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
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التنظيمات الإرهابية
التنظيمات الإرهابية
وكالات
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قتلت القوات الفرنسية المنتشرة في مالي، مطلع أكتوبر، أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، حسبما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

 

المرشد الروحي للجماعة

وقتل الجهادي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة، ليل 8-9 أكتوبر في مالي، بعملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية.

 

كان المغربي أبا عبد الرحمن المغربي "ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل، لا سيما من قبل الأمريكيين"، والتحق بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في عام 2012.

 

وأصبح المغربي المرشد الروحي للتنظيم قبل أن يؤسس مع إياد أغ غالي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، علما أن الأخير هو على رأس قائمة المطلوبين في منطقة الساحل.

 

عبد الرحمن المغربي

ويعتبر أبو عبد الرحمن المغربي مهندس توسع تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل، وهو ثاني أبرز شخصية في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" تقتل هذا العام، بعد الجزائري، جمال عكاشة، المعروف بـ"يحيى أبو الهمام" الذي قتل في فبراير.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل الرجل الثاني المالي الجيش الفرنسي أخطر التنظيمات الإرهابية أبا عبدالرحمن

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