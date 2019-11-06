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عاجل.. مقتل 15 شخصا في هجوم جنوبي تايلاند

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
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شرطة تايلاند
شرطة تايلاند
وكالات
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أفادت وكالة "فرانس بريس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بمقتل 15 شخصا وجرح آخرين خلال هجوم إرهابي جنوبي تايلاند.

 

ووفقًا للوكالة الفرنسية، أن حوالي 15 شخصا قتلوا على الأقل وجرح آخرون في هجوم يشتبه أنّ متمردين إسلاميين يقفون خلفه في جنوبي تايلاند".

 

وكشف المتحدث باسم الجيش التايلاندي، براموت بروم-ان، أن المتشددين هاجموا نقطتي تفتيش لمتطوعين من الدفاع المدني في إقليم يالا وأطلقوا النار عليهم، في الوقت الذين كانوا يتحدثون فيه إلى مجموعة من القرويين".

 

وأشار المتحدث أن المتمردين استولوا على بنادق "إم-16" وذخائر من نقطتي التفتيش".

 

ولفت إلى أن جميع المناطق المحيطة بموقع الهجوم أغلقت، حيث يتمّ إجراء التحقيقات اللازمة.

 

وتشهد المنطقة الجنوبية من البلاد تمرّدا داميا أدّى في السنوات الـ15 الأخيرة إلى مقتل 7 آلاف شخص معظمهم من المدنيين.

 

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هجوم جنوبي تايلاند هجوم ارهابي مقتل 15 شخص شرطة تايلاند تايلاند

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