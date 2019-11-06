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لبنان.. اعتصام أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
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احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
وكالات
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اعتصم عدد من المحتجين، صباح اليوم الأربعاء، أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت ومختلف المحافظات، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، عمد عدد من المحتجين، الاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، كما تظاهروا أمام شركة "أوجيرو" للاتصالات في جونيه (كسروان) شمال بيروت.

 

ونفذ المحتجون اعتصاما أمام وزارة التربية في منطقة الأونيسكو ببيروت.


وأغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من الدولة الاثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة.

 

وبدأت المظاهرات في 17 أكتوبر احتجاجا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي. ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة.

 

وأغلق المحتجون مداخل مصلحة تسجيل السيارات في بيروت، وتمكنوا من إخراج الموظفين من داخل المركز.

 

وفي صيدا، انطلقت تظاهرة طلابية في شوارع المدينة، جنوب البلاد، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

 

وفي الجنوب أيضا، اعتصم عدد من طلاب الجامعة اللبنانية أمام مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية.

 

أما في البقاع، فقد اعتصم عدد من الطلاب في بلدة بر الياس أمام المدارس، كما نفذوا تظاهرة احتجاجية تحت شعار "لا دراسة لا تدريس".

 

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لبنان المرافق العامة العاصمة بيروت اعتصام

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