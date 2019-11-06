أبرزها عادة "السكر".. تعرف على أغرب عادات الزواج في القرى المصرية

كشف أسامة محمد عبد الرحيم، مؤسس حملة زواج بلا ديون، أن هناك مغالاة في طلبات الزواج من العريس والعروس، والبعض يطلب ثلاجتين، وبوتجازين، وشاشتين تلفزيون، لافتا إلى أنه "فيه بنت اتجوزت بـ 50 طقم سرير" ومنها أنواع كثيرة منها المصري والتركي، والبعض يشتري 40 "فوطة".





ولفت "عبد الرحيم" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن هناك منافسة تحدث بين المتزوجين، ويصل البعض إلى أنه يحسبون عدد السيارات التي تنقل "عزال" العروس، موضحا أن بعض القرى تنظم "عشاء" لكل من ينقلون عفش العروس، ويحملون أنفسهم ما لا يطيقون.





من جانبه، قال علاء عياد، مؤسس حملة "يسروا"، إنه في قرية "شنوان" بالمنوفية، إن هناك عادة غريبة وهي عادة "السكر" حيث كان العريس قديما يذهب بحوزته "قمعين سكر"، من أجل تحلية "الشربات"، وتطورت هذه العادة وأصبح العريس يدفع أموال بدلا من السكر، ووصل الأمر إلى أن البعض يدفع 50 ألف جنيها، بالإضافة إلى الاتفاقات الأخرى المعروفة، ومازالوا يطلقون عليه "السكر".

وأضاف "عياد" أنه من العادات الغريبة أيضا انتشار "المخدرات" ويطلقون عليه "واجب"، ويصل الأمر إلى أن العريس قد يقترض من أجل شراؤها، لافتا إلى أنه في أحدى الحالات "استلف" العريس 50 ألف جنيها لشراء المخدرات، وبعد الزواج بدأ في بيع ذهب العروس، وحدث الطلاق.



