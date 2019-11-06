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قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للأرباح في شباك التذاكر العالمي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:49 ص
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بوابة الفجر
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تصدر فيلم الحركة والمغامرة للنجم أرنولد شوارزنيجر ”المدمر: المصير المظلم“ (تيرميناتور:دارك فيت) إيرادات السينما الأمريكية.

وحقق الفيلم مطلع الأسبوع محققًا 29 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم ليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

"الجوكر"
وتراجع فيلم الحركة والجريمة (الجوكر) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 14 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

"ماليفيسنت: عاشقة الشر"
وتراجع فيلم المغامرات ”ماليفيسنت: عاشقة الشر“ (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات 12.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج.

"هارييت"
واحتل فيلم المغامرة والسيرة الذاتية الجديد (هارييت) المركز الرابع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.

والفيلم بطولة سينثيا اريفو وليزلي أودوم جونيور ومن إخراج كاسي ليمونز.

"ادامز فاميلي"
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة ”عائلة ادامز“ (ادامز فاميلي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.


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