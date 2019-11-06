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شاهد.. تفاصيل الحياة في أغرب مدينة على وجه الأرض

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:32 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
نعيم يوسف
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عرضت الإعلامية منى عراقي، في برنمجها المهمة، المذاع على قناة النهار الفضائية، تقرير مصور عن جزيرة من محمية الألف جزيرة، والتي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأشار التقرير إلى أن هذه القرية ممنوع فيها البناء إلا بالخشب، ويعيشون بدون كهرباء، ولا يستخدمون الهاتف المحمول، وأيضا التلفزيون ممنوع في هذه المناطق، ويتلقون العلاج في المستشفيات العامة، وليس لديهم تأمين صحي، أو تأمين على الحياة وقرروا استبدال هذا بالتضامن الاجتماعي فيما بينهم.

وأوضح أن سكانها لا يلتحقون بالجيش، ولا يحملون السلاح وفقا لتعاليم الدين، الذي يحرم ذلك، ولا يستقلون الطائرات، وأيضا لديهم بطاقات هوية بدون صورة شخصية وقد سمحت لهم الحكومة بذلك احترامًا لتعاليمهم الدينية.

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منى عراقي عودة منى عراقي أغرب مدينة أخبار

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