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برشلونة ضد سلافيا براغ.. "لعنة" ريمونتادا ليفربول تصيب فريق فالفيردي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:59 ص
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برشلونة ضد سلافيا براغ
برشلونة ضد سلافيا براغ
مصطفي صابر
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عانى فريق برشلونة ضد سلافيا براغ التشيكي وجعله يخرج من المباراة بنقطة وحيدة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا2019/2020.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لسلافيا براغ في المركز الرابع الأخير.

تشكيلة برشلونة أمام سلافيا براغ :

في حراسة المرمى : تير شتجين

في خط الدفاع : جوردي ألبا ، لينجليت ، بيكيه ، سيميدو

في خط الوسط : بوسكيتس ، فيدال ، دي يونج

في خط الهجوم : ديمبيلي ، جريزمان ، ميسي

-مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

وكان هناك العديد من الهجمات من الجانبين ، ولكن الخطورة كانت من الفرقي الكتالوني الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة لكن لاعبيه افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وجاء تعادل برشلونة اليوم بعد ثلاثة أيام من هزيمته المفاجئة أمام مضيفه ليفانتي 1 /3 يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

-أزمة في برشلونة منذ ريمونتادا ليفربول

ويستمر البلوجرانا في معاناة كبيرة رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على الخسارة التاريخية أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان برشلونة قد فاز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ، قبل أن يخسر برباعية نظيفة في مباراة العودة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن العديد من لاعبي فريق برشلونة لا يزالوا يشعرون بالضعف الذهني نتيجة للهزيمة المؤلمة ضد ليفربول ، إلى جانب عدم الشعور بالثقة بأنفسهم.

وأكدت المعلومات أن أنه حتى اللاعبين الجدد في برشلونة مثل أنطوان جريزمان يشعرون بآثار “متلازمة أنفيلد” ، وأن الجهاز الفني فشل حتى الآن في تجاوز ما حدث في هذا اللقاء.
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