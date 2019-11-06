تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

يتمسك مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.





ويرغب محمود عبد المنعم "كهربا" في العودة لمصر مجددًا ويرحب بالإنضمام لصفوف نادي الزمالك خاصة وأن فريقه يقدم نتائج سيئة في الدوري البرتغالي، ولا يرضي طموحات اللاعب.





ويواجه النادي الأهلي مشكلة في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، بوجود عدة بدائل في نفس مركزه، بالإضافة لقلق إدارة النادي من موقف اللاعب القانوني بعد هروبه من الزمالك.





ويدرس مجلس الأهلي اقتراح ينص على التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، ثم اعارته لاحد الأندية بالدوريات الخليجية، قبل إنضمامه للقلعة الحمراء مرة أخري.





ولا يزال هذا المقترح محل دراسة من مسؤولي الأهلي ولكن ما يجعله مناسبًا هو الصلح الذي تم بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وهو الأمر الذي يجعل اعارة اللاعب بالدوري السعودي أمرًا سهلا، لا سيما وأنه سبق ولعب ضمن صفوف اتحاد جدة.





وكان محمود كهربا قد فاجئ إدارة الزمالك بالرحيل إلي البرتغال بشكل مفاجئ ودون علم مسؤولي النادي، ثم اعلن انضمامه لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وتقدم الزمالك بشكوي ضده للفيفا ولكن النادي البرتغالي نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة مع الفريق.





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