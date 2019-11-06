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عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير زيدان مع الفريق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
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زيدان وبيريز
زيدان وبيريز
محمد جمال
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كشفت تقارير إعلاميه إسبانية اليوم، عن تفكير ريال مدريد الإسبانى فى رحيل مدربه زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بعد الأداء المتواضع الذى يظهر عليه الفريق منذ بداية الموسم وضعف أداء المرينجى فى الولاية الثانية للمدرب الفرنسي، مما جعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفذر في التعاقد مع مدرب أخر لقيادة الفريق.

مورينيو على رأس المرشحين لتدريب ريال مدريد

ويظل جوزيه مورينيو المدير الفنى البرتغالي السابق لريال مدريد هو المرشح الأقوي لخلافة زين الدين زيدان خلال الفترة القادمة، بسبب علاقته القوية مع بيريز رئيس النادي، حسبما أشار برنامج "التشيرنجيتو" الإسبانى، عن إقتراب مورينيو من العوذة لتدريب المرينجي خاصة وانه بلا نادي حتى الأن.

ولكن ذكر أيضا البرنامج أن لاعبو ريال مدريد يرفضوا أن يعود جوزيه مورينيو مرة أخري لقيادة الفريق، ويتمسكوا بزيدان الذى حقق معهم خلال السنوات الأخيرة ثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا، ويروا أن في حالة رحيل زيدان يجب التعاقد مع أسطورة الفريق السابق راؤول جونزاليس المدير الفنى لفريق الشباب حاليا لتدريب الفريق .

ويذكر أن جوزيه مورينيو تولي منصب المدير الفني لريال مدريد من قبل بين أعوام 2010 و 2013،وتوج مع الفريق بلقب الدوري الاسباني عام 2012، وكأس ملك اسبانيا عام 2011، وهو حاليا دون نادي بعد إقالته من تجريب مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي، بعد عدة نتائج سلبيه كان اخرها الخسارة أمام ليفربول بثلايه.
ماذا قدم راؤول مع فريق الشباب بمدريد

يعمل راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق كمدير فني للكاستيا، حيث قاد فريقه إلى ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات مع هزيمة واحدة، محتلاً وصافة الترتيب في الدوري، ويعمل جونزاليس في قطاع الناشئين بالنادى، مما يجعله محبب من جانب اللاعبين الكبار.

ويعانى ريال مدريد خلال الفترة الحاليه تحت قيادة زين الدين زيدان، وكان الفريق قد خسر في بطولة دوري أبطال أوروبا من فريق باريس سان جيرمان بثلاثيه قبل إن يتعادل أمام كلوب بروج وسلسبة من النتائج المتواضعه بالدوري الإسباني كان اخرها الخسارة امام مايوركا والتعادل مع ريال بيتيس.

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