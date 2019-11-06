إيفرتون يكشف عن آخر تطورات إصابة جوميز

أعلن إيفرتون الإنجليزي عن أخر مستجدات حالة الإصابة التى عانى منها لاعبه البرتغالى أندريه جوميز لاعب وسط الفريق، والتى لحقت به خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي ملعب جوديسون بارك.





وكان جوميز قد أصيب فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء بعد تدخل عنيف من قبل لاعبي توتنهام هوتسيبير الكورى الجنوبي هيونج مين سوي واللاعب الإيفواري اوريير، والتى جعلت قدم النجم البرتغالي لإيفرتون في مشهد صعب للغاية علي كل متابعي كرة القدم، بعدما تسبب لاعبي توتنهام فى كسر مضاغف بكاحل القدم، وجعل قدمه تتحرك عن الشكل الطبيعي.





وكان حكم اللقاء قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه سون الذى دخل فى نوبة بكاء عنيفه بعدما شاهد قدم جوميز عقب التدخل العنيف، بينما قام الظهير أوريير بالوقوف داخل الملعب والدعاء لجوميز.





وكشف نادي إيفرتون عن خضوع جوميز لعمليه جراحيه خلال الساعات الماضيه، في كاحل القدم.





وأصدر النادي الإنجليزي بيان رسمي عن حالة اندريه جوميز جاء كالأتي : "خضع أندريه جوميز لعملية جراحية من أجل علاج الكسر في الكاحل الأيمن الذي تعرض له اللاعب مؤخراً، العملية الجراحية سارت بنجاح تام ".





وأضاف إيفرتون: " يشكر فريق إيفرتون بالنيابة عن أندريه جوميز، كافة أفراد أسرة كرة القدم على رسائلهم الداعمة التي تلقاها النادي واللاعب طوال الفترة السابقة ".



