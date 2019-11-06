Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيفرتون يكشف عن آخر تطورات إصابة جوميز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
Advertisements
إيفرتون وجوميز
إيفرتون وجوميز
محمد جمال
Advertisements
أعلن إيفرتون الإنجليزي عن أخر مستجدات حالة الإصابة التى عانى منها لاعبه البرتغالى أندريه جوميز لاعب وسط الفريق، والتى لحقت به خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي ملعب جوديسون بارك.

وكان جوميز قد أصيب فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء بعد تدخل عنيف من قبل لاعبي توتنهام هوتسيبير الكورى الجنوبي هيونج مين سوي واللاعب الإيفواري اوريير، والتى جعلت قدم النجم البرتغالي لإيفرتون في مشهد صعب للغاية علي كل متابعي كرة القدم، بعدما تسبب لاعبي توتنهام فى كسر مضاغف بكاحل القدم، وجعل قدمه تتحرك عن الشكل الطبيعي.

وكان حكم اللقاء قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه سون الذى دخل فى نوبة بكاء عنيفه بعدما شاهد قدم جوميز عقب التدخل العنيف، بينما قام الظهير أوريير بالوقوف داخل الملعب والدعاء لجوميز.

وكشف نادي إيفرتون عن خضوع جوميز لعمليه جراحيه خلال الساعات الماضيه، في كاحل القدم.

وأصدر النادي الإنجليزي بيان رسمي عن حالة اندريه جوميز جاء كالأتي : "خضع أندريه جوميز لعملية جراحية من أجل علاج الكسر في الكاحل الأيمن الذي تعرض له اللاعب مؤخراً، العملية الجراحية سارت بنجاح تام ".

وأضاف إيفرتون: " يشكر فريق إيفرتون بالنيابة عن أندريه جوميز، كافة أفراد أسرة كرة القدم على رسائلهم الداعمة التي تلقاها النادي واللاعب طوال الفترة السابقة ".

ومن المتوقع أن يغيب جوميز عن الملاعب لمدة سنة ومن المؤكد أن الموسم الحالي، إنتهي بالنسبة للاعب برشلونة السابق ولاعب منتخب البرتغال بعد الإصابة القوية التى عانى منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاعب برشبونة الشساب ق كرة القدم دوري أبطال اوربا جوميز اليوم برشلونة برشلون بث مباشر إيفرتون وجوميز إصابة جوميز

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون في ليلة إصابة جوميز المروعة بالبريميرليج (فيديو)

أخبار الكرة العالمية اليوم الأحد: إقالة مدرب بايرن ميونخ.. إصابة خطيرة لجوميز

إيفرتون يصدر بيان رسمي حول إصابة جوميز

فيضان من دموع سون بسبب إصابة أندريه جوميز المرعبة

هل يستحق سون الطرد بعد إصابة جوميز الخطيرة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status