Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يسعي لتدعيم خط الدفاع بفرمان من فايلر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
Advertisements
فايلر
فايلر
علاء خليف
Advertisements
بدأ النادي الأهلي التحرك بشكل رسمي ومكثف من أجل حسم بعض الصفقات المستهدفة خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في مختلف المراكز بالفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب والبطولات.

ونجح النادي الأهلي الحصول على توقيع أسامة جلال مدافع فريق إنبي بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق البترولي وظهوره بمستوي طيب في مباريات الدوري الممتاز، حيث يري مسؤولي القلعة الحمراء أنه خيارًا مثاليًا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لتقديم عرضًا رسميًا إلي إدارة نادي إنبي خلال الفترة القادمة، لضم أسامة جلال بشكل رسمي من النادي البترولي، وذلك بعد الحصول على توقيع اللاعب.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع لاعب إنبي خلال الفترة الماضية، وذلك بناءًا علي رغبة السويسري رينيه فايلر الذي طلب تدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بعد كثرة الإصابات والغيابات في صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الأهلي يرتبط بمباريات هامة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية.

يذكر أن النادي الأهلي سبق ودخل في مفاوضات مع نادي إنبي للحصول على خدمات أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلي إعارة هشام محمد للنادي البترولي، ولكن إنبي رفض وطلب الحصول على خدمات 3 لاعبين من الأهلي مما أدي لفشل الصفقة.

ويعد أسامة جلال من العناصر المميزة في الدوري المصري، يبلغ عمره 22 عامًا حيث أنه من مواليد 17 سبتمر 1997 وبدأ مسيرته مع ناشئي نادي إنبي عام 2016، ثم انتقل لصفوف نادي بتروجيت قبل أن يعود مرة أخري لإنبي.

لعب أسامة جلال ضمن صفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة في موسم 2017 - 2018، 2018 - 2019، وقدم مستويات رائعة، كما أنه أحد العناصر الرئيسية ضمن تشكيلة المنتخب الاوليمبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر واتس اب فيس بوك فايلر الأهلي خط الدفاع الأهلي أسامه جلال

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 20 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 15 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي مصمم على ضم "أفشة"

بالأسماء.. تعرف على الصفقات المتوقعة للأهلي بالميركاتو الشتوي

عاجل.. الأهلي يفاوض نجم منتخب مصر

الأهلي يدرس إقالة المسئول الأول عن الإصابات

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم نجم إنبي

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status