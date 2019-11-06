اليوم.. الأهلي يغادر معسكر الإمارات ويتوجه إلي القاهرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للعودة إلى القاهرة عقب ختام معسكر الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة.





وتعود بعثة الفريق ظهر اليوم، عقب خوض معسكر لمدة أسبوع لم يتخلله أي مباريات ودية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وتتوقف مسابقة الدوري العام، بسبب تنظيم مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.





وتلعب مصر بقيادة شوقي غريب المديب الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون"، حيث يفتتح مشواره بعد غد الجمعة بمواجهة مالي، على ملعب القاهرة الدولي.





وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، عن تحديد يوم 25 من الشهر الجاري موعدا لمباراة الأهلي ضد الجونة، ضمن مؤجلات الدوري العام.





ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاعبو النادي الأهلي راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب العودة، لزيارة أقاربهم وذويهم قبل استئناف التدريبات على ملعب الفريق بالتتش في الجزيرة.





وعاد لاعبو الفريق الدوليين إلى أرض الوطن خلال الساعات الماضية، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول، استعداد لمواجهتي كينيا بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 14 نوفمبر وجزر القمر خارج الديار يوم 18 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





ويطير فايلر، إلى بلاده سويسرا للحصول على إجازته والإطمئنان على أسرته، حيث تعد هذه هي الإجازة الأولى التي يحصل عليها المدير الفني، عقب تعيينه خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تم إقالته بسبب سوء النتائج.





ويستعد النادي الأهلي، لبدء مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري في تونس، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".



