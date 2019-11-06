عاجل.. تغيير ملعب نهائي كأس ليبرتادوس بسبب أحداث العنف

كشف اتحاد أمريكا الجنوبيه لكرة القدم "كونميبول" عن قراره الأخير بشأن إقامة مباراة نهائي كأس ليبرتادوس والنقرر له يوم 23 نوفمبر القادم بين فريقي ريفربليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي، في النهائي الذى دائما ما يتسم بالندية والإثارة ويجذب العديد من المشاهدين عبر العالم.





وذكرت تقارير صحفيه خلال الأيام القليلة الماضيه عن تفكير الكونميبول في نقل لقاء ريفربليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي من العاصمة التشيليه سانتياجو بسبب الأحداث التى تشهدها تشيلي خلال الأسابيع الماضية، حيث توجد أحداث عنف بين الشرطة والمتظاهرين هناك، ووصل الأمر إلي مقتل 24 شخص هناك.





وكان الاتحاد فى أمريكا الجنوبيه قد قرر عقد إجتماع عاجل مع رئيس نادى فلامنجو البرازيلي ورئيس نادى ريفربليت وممثلين من الأرجنتين وتشيلي والبرازيل لإتخاذ القرار النهائي بشأن مذان إقامة المباراة النهائية لكأس ليلرتادوس هذا العام.





وبالفعل إتخذ الكونميبول قراره النهائي، بتغيير ملعب المباراة من سانتياجو عاصمة تشيلي، ليقام اللقاء في ليما عاصمة بيرو يوم 23 نوفمبر، وجاء ذلك القرار بسبب ما يحدث داخل تشيلي.





وكان فريق ريفربليت الأرجنتيني قد أقصي نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني من نصف نهائي كأس ليبرتادوس بنتيجة المباراتين 2_1 بعد الفوز بهدفين دون رد في الذهاب والخسارة بهدف في الإياب.



