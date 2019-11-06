بسبب ثمن هاتف محمول.. الـ"عم" حاول قتل ابن أخيه

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بطعن نافذ في الجانب الأيسر من البطن، وذلك بسبب خلافات مع عمه حول ثمن هاتف محمول.



كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد غزالي محمد غزالي، مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة المدعو" كريم خالد أحمد 24 عامًا" بدون عمل، محل إقامته الأقصر، مصاب بطعن نافذ بالجانب الأيسر من البطن العامة غير مستقرة.



وعلي الفور، انتقل الرائد السيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة ابوصوير، إلى مكان الواقعة وبسؤال أقاربه أكدوا أن الشاب المصاب، كان في زيارة إلى مقر العائلة بمحافظة الإسماعيلية، ونشبت بينه وبين عمه المدعو" مصطفى. أ. ت " مشاجرة على ثمن هاتف محمول، في المحل الذي يمتلكه عمه، بمنطقة أبونصرالله، وقام بطعن نجل شقيقه.



وتم نقل المصاب إلى مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

