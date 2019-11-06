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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:53 ص
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أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن
أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن
محمد الصو
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يستعد ملعب باي أرينا معقل بايرن ليفركون الألماني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين أصحاب الأرض ضد أتليتكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني سيموني، لحصد الثلاث نقاط من خارج الديار، والتأكيد على عبوره للدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة بايرن ليفركوزن الألماني ضد أتليتكو مدريد الإسباني

وتقام مباراة بايرن ليفركوزن الألماني ضد أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ليفركوزن الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني
ومن المقرر أن تذاع مباراة بايرن ليفركوزن الألماني ضد أتليتكو مدريد الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD5 بتعليق يوسف سيف، الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا
ويحتل أتليتكو مدريد الإسباني المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من فوز في مبارياتين وتعادل في لقاء ، متساويا مع يوفنتوس بنفس عدد النقاط ولكن الأخير يتصدر بفارق الأهداف ، بينما يحتل نادى بايرن ليفركوزن الألماني، المركز الأخير ولا يملك أي نقاط، ولا أي أمل نحو العبور للدور المقبل من البطولة.

تاريخ اللقاءات بين بايرن ليفركوزن الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني
وتعد مواجهة الليلة هي المباراة الثامنة بين الطرفين، حيث إلتقى في سبع مواجهات سابقة، نجح أتليتكو مدريد الإسباني في تحقيق الفوز بثلاث مواجهات، فيما تمكن ليفركوزن الألماني من الفوز بمباراة وحيدة، وحسم التعادل ثلاث لقاءات بين الفريقين.
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دوري اوروبي اليوم أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن

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