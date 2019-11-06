أول تصريح لمحامية "فتاة العياط" بعد خروجها من الحبس

في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،



من جانبه قال "أحمد رزق" والد الفتاة "أميرة"، إنه حين رؤيته لنجلته لأول مرة خارج محبسها شعر بسعادة غامرة، قائلًا،"أشكر الله ولًا ثم القضاء لإنصاف ابنتي" بعد دفاعها عن شرفها.





وغادرت منذ قليل "فتاة العياط مركز شرطة العياط، بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلها في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" اليوم، بعد إنهاء كافة الإجراءات من المحكمة، وتسليم الفتاة لوالدها بدون كفالة



وقررت محكمة شمال الجيزة، الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها لوالدها بدون كفالة.





قالت "دينا المقدم" محامية أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عقب خروج الفتاة من مركز شرطة العياط، إن السعادة تغمرها بمشاهدة الفتاة خارج محبسها بعد 3 أشهر من التعب.وأضافت "المقدم"،أن الفتاة سوف تغادر لبلدها الفيوم صباح الأربعاء، مشيرة أنها تسعى في الفترة المقبلة للحصول على براءتها، خاصة أن كافة الأدلة تثبت ذلك، وقامت المحامية بتوصليها هي وأسرتها والإطمئنان عليها لمنزل أحد أقاربها، حتى يغادروا إلى بلدهم، والتقطت المحامية صورة تذكارية معها احتفالًا بخروجها من محبسها.