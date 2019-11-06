ريال مدريد يخطط لخطف جوهرة دورتموند من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة ريال تخطط من أحل ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني وذلك بدلا من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة الملكي ستكثف مفاوضاتها مع مسئولي أسود الفيستيفاليا في المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انضمام سانشو البالغ من العمر 19 عامًا إلى سانتياجو بيرنابيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يعرف أن مهمة التوقيع مع النجم الإنجليزي لن تكون سهلة بسبب رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع النجم السابق لغريمه مانشستر سيتي، حيث يعتبر من أهم أهداف إد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد رصد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع مسئولي بروسيا دورتموند قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في إقناع سانشو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة الشياطين الحمر.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند بدأ في عملية البحث عن البديل الإستراتيجي لنجم مانشستر سيتي السابق، حيث تفاضل الإدارة بين فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني وبين الهولندي جافايرو ديلروسون نجم هيرتا برلين الألماني وذلك بسبب صعوبة الاحتفاظ بسانشو لموسم آخر.





وكشفت تقارير صحفية ألمانية في الشهر الماضي عن مواصلة الصراع الكبير بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي خطف الأنظار في الفترة الأخيرة.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رحلة الجناح الإنجليزي الواعد جادون سانشو مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند اقتربت من النهاية وذلك بعد التألق الملفت للأنظار ليجذب إليه اهتمام كبرى الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني.





وأكدت الصحيفة الألمانية احتمالية رحيل سانشو في الصيف المقبل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ريال مدريد يستهدف الحصول على خدمات النجم الجناح الشاب خاصة أن التعاقد معه متاح وليس كما هو الحال مع بطل العالم مع فرنسا الجناح الواعد كيليان مبابي إلا أن برشلونة دخل في سباق الصراع على ضمه.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو انضم إلى بروسيا دورتموند في عام 2017 من مانشستر سيتي في سنة تتويجه مع مُنتخب إنجلترا تحت عشرين عامًا في كأس العالم للشباب مقابل 8 مليون يورو والذي جاء ليكون بديلاً لعثمان ديمبلي الذي رحل إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة الألمانية أن سانشو سجل لبروسيا دورتموند 18 هدفاُ وارتبط اسم سانشو كذلك بخطوات انتقال محتملة تعيده لدياره مجددا لتمثيل إحدى الأندية الإنجليزية وينتظر المتابعون لمسيرة اللاعب الشاب ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة عن وجهته الجديدة.